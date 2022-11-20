Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота до сиденья460 мм
- Глубина580 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый
Стул Самба, синий/белый, каркас - белый
Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый
Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый
Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый
Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, белые подлокотники
Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро
Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро
Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро
Диван Tomeo, серый
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Стул Самба М бежевый, серебро
Стул HELGA темно-серый/коралловый x2
Стул LOKI экокожа бежевый x2
Стул LOKI экокожа зеленый x2
Стул Пенелопа мятный
Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит
Стационарные опоры для офисных кресел