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Стул-кресло Самба М, серый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа

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