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          Фотография Стул-кресло Самба М, желтый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          -36%

          Стул-кресло Самба М, желтый

          4.5
          Оптовая цена
          от 2 490 ₽3 890 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Стул-кресло Самба М, желтый

          4.5
          2490 ₽3890 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина600 мм
          • Глубина580 мм
          • Высота до сиденья460 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес11,5 кг
          • Материал сиденьяэкокожа
          • Высота880 мм

          Популярные варианты обивки

          КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 21620 kom ваниль20 kom ванильBlueBlue1818blackblack
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          Стул Самба, каркас шампань, желтая экокожа
          Стул Самба, каркас шампань, желтая экокожа
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