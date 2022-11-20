Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Ницца барный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин белый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул барный Хай-Тек коричневый
Стул барный Хай-Тек белый
Стул барный Хай-Тек бежевый
Стул-кресло Венское
Стул-кресло Венское Классик
Стул-кресло Венское Классик, без подушки
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Пуф Кристи, 2-х местный
Обеденный стол Хельга
Кресло Swan, бордо
Кресло Swan, голубой