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Стул-кресло Венское с подушкой - фото 1Стул-кресло Венское с подушкой - фото 2

Стул-кресло Венское с подушкой

11 оценок
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Стул обеденный Vincent синий x2
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Стул обеденный Vincent синий x2

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Стол Лофт 3 венге, Стул-кресло Венское с подушкой венге
Стол Лофт 3 венге, Стул-кресло Венское с подушкой венге
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