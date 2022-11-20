Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина560 мм
- Глубина520 мм
- Вес8 кг
- Материал каркасабереза
- Обивкавелюр
- Цветкоричневый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Подстолье металлическое 1717
Подстолье металлическое 1244
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая
Перечница квадратная 40 мм Royal White 24,144
Вешалка напольная Офис 1-1 черный
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