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Стул-кресло Виктория

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасабереза
  • Обивкавелюр
  • Цветкоричневый

Популярные варианты обивки

Стул-кресло Виктория - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул-кресло Виктория - обивка в цвете 0909
Стул-кресло Виктория - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул-кресло Виктория - обивка в цвете LilacLilac
Стул-кресло Виктория - обивка в цвете WhiteWhite
Стул-кресло Виктория - обивка в цвете CreamCream
Стул-кресло Виктория - обивка в цвете 666666
Стул-кресло Виктория - обивка в цвете 0404
Стул-кресло Виктория - обивка в цвете ecruecru
Стул-кресло Виктория - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул-кресло Виктория - обивка в цвете 1414
Стул-кресло Виктория - обивка в цвете 88
Стул-кресло Виктория - обивка в цвете 4141
Стул-кресло Виктория - обивка в цвете 2626
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