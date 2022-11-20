Товар в корзине. Перейти
Стул Кромвель, фиолетовый - фото 1Стул Кромвель, фиолетовый - фото 2Стул Кромвель, фиолетовый - фото 3Стул Кромвель, фиолетовый - фото 4

Стул Кромвель, фиолетовый

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кромвель, мятный
Стул Кромвель, мятный
Следующий Стул Монарх, розовый
Стул Кромвель, мятный

Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий кухонный стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки металлические с принтом под дерево.

1 коробка / 2 шт

Габариты: 67*34*59

Вес брутто: 14,15 кг

Объем: 0,134

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес6.2 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкамикрофибра
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветсиреневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки14.15 кг

Похожие товары

Стул Монарх, розовыйНастоящее фото товара Стул Монарх, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Монарх, розовый

В наличии 100 шт.
Стул Монарх, серый Настоящее фото товара Стул Монарх, серый , произведённого компанией ChiedoCover
7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Монарх, серый

В наличии 100 шт.
Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Стул Изо с пюпитром, красныйНастоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
7

Стул Изо с пюпитром, красный

Кресло Изо GНастоящее фото товара Кресло Изо G, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Кресло Изо G

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Стул Изо NetНастоящее фото товара Стул Изо Net, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
15

Стул Изо Net

Стул Изо PLНастоящее фото товара Стул Изо PL, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
9

Стул Изо PL

Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
8

Стул Изо СТ

Другие товары из разделапо моделям
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-4

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
7

Секция многоместная ИЗО-2

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т плюс

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Стул Изо Т плюс, красный

Настоящее фото товара Стул Изо NET хром, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
5

Стул Изо NET хром

Настоящее фото товара Стул Изо NET черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
8

Стул Изо NET черный

С этим товаром покупают
Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Настоящее фото товара Подстолье Анама 2, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена
11

Подстолье Анама 2

Блюдо прямоугольное 280 мм Royal White 6, 48Настоящее фото товара Блюдо прямоугольное 280 мм Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
13

Блюдо прямоугольное 280 мм Royal White 6, 48

Настоящее фото товара Комод Лотос 2, произведённого компанией ChiedoCover
от83 390
Оптовая цена
15

Комод Лотос 2

Кресло игровое TopChairs Impala оранжевоеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Impala оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49051
18 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло игровое TopChairs Impala оранжевое