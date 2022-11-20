Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий кухонный стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки металлические с принтом под дерево.
1 коробка / 2 шт
Габариты: 67*34*59
Вес брутто: 14,15 кг
Объем: 0,134
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина560 мм
- Глубина560 мм
- Вес6.2 кг
- Обивкамикрофибра
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветголубой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки340 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки14.15 кг