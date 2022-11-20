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Стул Кромвель NEW, серый

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Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий кухонный стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки металлические с принтом под дерево.

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина545 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки340 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки14.15 кг

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