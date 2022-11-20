Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий кухонный стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки металлические с принтом под дерево.
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина560 мм
- Глубина545 мм
- Вес5.6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки340 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки14.15 кг