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Стул Кромвель, желтый

26 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий кухонный стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки металлические с принтом под дерево.

1 коробка / 2 шт

Габариты: 67*34*59

Вес брутто: 14,15 кг

Объем: 0,134

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина56 мм
  • Вес6.2 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкамикрофибра
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки340 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки14.15 кг

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