Фотография Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

5
Оптовая цена
4 790 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
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Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

5
4790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Цвет7/10

Варианты каркаса

Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5SАнтикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SNЧерныйЧерныйБелыйБелыйТемный орехТемный орехКрасное деревоКрасное деревоКоричневыйКоричневыйКоричневый светлыйКоричневый светлыйТитанТитанБронзаБронзаШампаньШампаньСереброСереброЗолотоЗолото

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