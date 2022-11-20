Фотография Стул Кроссбэк белый/ голубой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Кроссбэк белый/ голубой

4.6
Оптовая цена
4 790 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Кроссбэк белый/ голубой
Стул Кроссбэк белый/ голубой
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Стул Кроссбэк белый/ голубой

4.6
4790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Цвет6/10

Варианты каркаса

Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5SАнтикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SNАнтик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SNЧерныйЧерныйБелыйБелыйТемный орехТемный орехКрасное деревоКрасное деревоКоричневыйКоричневыйКоричневый светлыйКоричневый светлыйТитанТитанБронзаБронзаШампаньШампаньСереброСереброЗолотоЗолото

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