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Стул Кроссбэк красный патина

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Стул Кроссбэк зеленый патина
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Стул Кроссбэк зеленый патина

Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

В упаковке 1 шт
Вес 6,5 кг
Объем 0,24
Габариты упаковки 56*87*49

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Основные характеристики

  • Цветкрасный

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