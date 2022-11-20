Характеристики товара
Описание
Ширина: 52 см
Глубина: 55 см
Высота: 91 см
Материал: дерево
В упаковке 1 шт
Вес 7 кг
Объем 0,3
Габариты упаковки 62*90*56
Ширина: 52 см
Глубина: 55 см
Высота: 91 см
Материал: дерево
В упаковке 1 шт
Вес 7 кг
Объем 0,3
Габариты упаковки 62*90*56
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