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Стул Кроссбэк зеленый патина

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Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

В упаковке 1 шт
Вес 6,5 кг
Объем 0,24
Габариты упаковки 56*87*49

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Основные характеристики

  • Цветзеленый

Стул Кроссбэк зеленый патина — выполненные заказы

Фотография товара Стулья Кроссбэк, зелёная эмаль, чёрные брызги от компании ChiedoCover.Стулья Кроссбэк, зелёная эмаль, чёрные брызгиФотография товара Стул Кроссбэк, бирюзовый от компании ChiedoCover.Стул Кроссбэк, бирюзовый Фотография товара Стулья Кроссбэк, зеленый с патиной, беленый бук, светлый орех с подушкой от компании ChiedoCover.Стулья Кроссбэк, зеленый с патиной, беленый бук, светлый орех с подушкой
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