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Стул Кубер пластиковый - фото 1Стул Кубер пластиковый - фото 2

Стул Кубер пластиковый

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина470 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки4.50 кг

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