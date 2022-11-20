Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Ширина380 мм
- Глубина390 мм
- Материал каркасаметалл
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
Стул Виота 223, тёмно-серый
Стул Iris 1102
Стул Lazzoli 1802