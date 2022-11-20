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Стул кухонный Бюкк - фото 1

Стул кухонный Бюкк

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина390 мм
  • Материал каркасаметалл

Варианты покрытия

Стул кухонный Бюкк - покрытие в цвете Белый антикБелый антик
Стул кухонный Бюкк - покрытие в цвете МеталликМеталлик
Стул кухонный Бюкк - покрытие в цвете Медь антикМедь антик
Стул кухонный Бюкк - покрытие в цвете Хром глянцевыйХром глянцевый
Стул кухонный Бюкк - покрытие в цвете ЧерныйЧерный
Стул кухонный Бюкк - покрытие в цвете БелыйБелый
Стул кухонный Бюкк - покрытие в цвете КремКрем

Популярные варианты обивки

Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете ОльхаОльха
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете КирпичныйКирпичный
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете ШоколадШоколад
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете МедьМедь
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете МраморМрамор
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете МеталликМеталлик
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете ЖемчугЖемчуг
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете КремовыйКремовый
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете Светло-бежевыйСветло-бежевый
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете МолокоМолоко
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете КапучиноКапучино
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете ВенгеВенге
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете Черный глянецЧерный глянец
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете БордовыйБордовый
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете АпельсинАпельсин
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете Зеленый перламутрЗеленый перламутр
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете Красный матовыйКрасный матовый
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете Красный перламутрКрасный перламутр
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете СалатовыйСалатовый
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете БирюзаБирюза
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете СинийСиний
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете ФиолетовыйФиолетовый
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете Синий перламутрСиний перламутр
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете ЖелтыйЖелтый
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете СиреневыйСиреневый
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете ЧерныйЧерный
Стул кухонный Бюкк - обивка в цвете Черный мраморЧерный мрамор
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