Характеристики товара
Описание
Материал основания металл, Обивка бордовый бархат
Основные характеристики
- Высота805 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина635 мм
- Глубина615 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьябархат
- Цветбордовый
Материал основания металл, Обивка бордовый бархат
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