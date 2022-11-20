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Стул Куршевель, бордовый бархат HLR, ножки черные - фото 1

Стул Куршевель, бордовый бархат HLR, ножки черные

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал основания металл, Обивка бордовый бархат

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Основные характеристики

  • Высота805 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина635 мм
  • Глубина615 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьябархат
  • Цветбордовый

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