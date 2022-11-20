Характеристики товара
Описание
Материал основания металл, Обивка мятный бархат
Основные характеристики
- Высота805 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина635 мм
- Глубина615 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьябархат
- Цветголубой
Материал основания металл, Обивка мятный бархат
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