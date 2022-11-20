Стул KUVA, серый

9 оценок

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Стул KUVA, серый

4.6
36 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Beetle PU бежевый
Стул Beetle PU бежевый
Следующий Стул KUVA, коричневый
Стул KUVA, коричневый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес14.6 кг
  • Цветсерый

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