Товар в корзине. Перейти
Стул Квин 20мм - золото, красная корона - фото 1Стул Квин 20мм - золото, красная корона - фото 2Стул Квин 20мм - золото, красная корона - фото 3Стул Квин 20мм - золото, красная корона - фото 4Стул Квин 20мм - золото, красная корона - фото 5

Стул Квин 20мм - золото, красная корона

Артикул: CH-049-819
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Arfa, темно-бежевый
Стул Arfa, темно-бежевый
Следующий Стул Brandy, молочный, черный каркас
Стул Arfa, темно-бежевый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьемНастоящее фото товара Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89019
4 790 ₽
11

Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем

Стул Кьявари-2 золото, с мягким сиденьемНастоящее фото товара Стул Кьявари-2 золото, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19017
4 990 ₽
22

Стул Кьявари-2 золото, с мягким сиденьем

Стул Варна со стяжкамиНастоящее фото товара Стул Варна со стяжками, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
2

Стул Варна со стяжками

В наличии 4 шт.
Стул Венето, темный орехНастоящее фото товара Стул Венето, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
14

Стул Венето, темный орех

В наличии 124 шт.
Стул Венето, молочныйНастоящее фото товара Стул Венето, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
6

Стул Венето, молочный

Стул Princess, слоновая костьНастоящее фото товара Стул Princess, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
14 090
Оптовая цена
5

Стул Princess, слоновая кость

Настоящее фото товара Стул Princess с подлокотниками, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
16 790
Оптовая цена
7

Стул Princess с подлокотниками, слоновая кость

В наличии 6 шт.
Стул Бастер, стальной каркасНастоящее фото товара Стул Бастер, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
32

Стул Бастер, стальной каркас

Стул Наполеон New, пластиковый, черныйНастоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 3907
4 690 ₽Оптовая цена
5

Стул Наполеон New, пластиковый, черный

Стул Адамс, черный, велюр серыйНастоящее фото товара Стул Адамс, черный, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
13

Стул Адамс, черный, велюр серый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
39

Стол Лидер 3, белый

Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
14

Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан

В наличии 100 шт.
Стол Лидер 11, 1600x800Настоящее фото товара Стол Лидер 11, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
11

Стол Лидер 11, 1600x800

Стол ЛИРА, 1200x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА, 1200x900, произведённого компанией ChiedoCover
31 690
Оптовая цена
5

Стол ЛИРА, 1200x900

Стол ЛИРА/180, 1600x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1600x900, произведённого компанией ChiedoCover
44 390
Оптовая цена
11

Стол ЛИРА/180, 1600x900

Стол обеденный АктанНастоящее фото товара Стол обеденный Актан, произведённого компанией ChiedoCover
85 890
Оптовая цена
13

Стол обеденный Актан

Настоящее фото товара Стол Alma, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
20 49024
26 890 ₽Оптовая цена
13

Стол Alma, белый, мдф

В наличии 62 шт.
Другие товары из разделапо расположению
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 78 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
16

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 86 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
32

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Стул Офисный с пюпитром