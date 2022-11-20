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Стул Квини, розовый

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Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий стул для кухни имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки металлические с принтом под дерево.

1 коробка / 2 шт

Габариты: 66*59*57

Вес брутто: 15,2 кг

Объем: 0,220

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина585 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес6.3 кг
  • Обивкамикрофибра
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветрозовый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки15.20 кг

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