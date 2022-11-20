Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий стул для кухни имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки металлические с принтом под дерево.
1 коробка / 2 шт
Габариты: 66*59*57
Вес брутто: 15,2 кг
Объем: 0,220
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина450 мм
- Глубина625 мм
- Вес6.3 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкамикрофибра
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки12.50 кг