Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий стул для кухни имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки металлические с принтом под дерево.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина450 мм
- Глубина625 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес6.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветжелтый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки15.20 кг