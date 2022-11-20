Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий стул для кухни имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки металлические с принтом под дерево.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина560 мм
- Глубина560 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Вес6.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветжелтый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки340 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки14.15 кг