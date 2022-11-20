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Стул Квини желтый

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Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий стул для кухни имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки металлические с принтом под дерево.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Вес6.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки340 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки14.15 кг

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