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Стул Кьявари Белый, пластиковый - фото 1Видеообзор моделей стула Кьявари - ChiedoCover - видео 2

Стул Кьявари Белый, пластиковый

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цвет: белый

Материал: поликарбонат

Нагрузка: до 150 кг

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Основные характеристики

  • Цветбелый

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