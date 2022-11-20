Характеристики товара
Описание
Цвет: белый
Материал: поликарбонат
Нагрузка: до 150 кг
Основные характеристики
- Цветбелый
Цвет: белый
Материал: поликарбонат
Нагрузка: до 150 кг
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Борно
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Диван Честер угловой
Секция угловая Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Секция одноместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Секция двухместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Кресло Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Диван 2-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)