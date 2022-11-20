Характеристики товара
Описание
Стул из прочного пластика в классическом дизайне и станет дополнением кухни, ресторана или кафе. Для изготовления использован PP-пластик - прочный, износостойкий и термостойкий материал. Спинка с геометричным дизайном. Максимальная нагрузка стула до 120 кг.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой
Данные для логистики:
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 104*41*66
Вес брутто: 17
Объем: 0,281
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина430 мм
- Глубина480 мм
- Вес3,6 кг
- Материалпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветсеребряный