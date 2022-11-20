Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой

15 оценок

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Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой

4.5
4 190 ₽4 390 ₽
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Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина
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Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото

Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

Вес: 4,5 кг

Нагрузка: до 150 кг

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота до сиденья425 мм
  • Материал каркасадерево
  • Вес4,5 кг

Варианты каркаса

Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Морилка ВенгеМорилка Венге

Сделаем стулья на заказ

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Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой — выполненные заказы

Стул Кьявари со встроенной подушкой, белыйСтул Кьявари со встроенной подушкой, белыйСтул Кьявари, белый, патина чёрная, подушка велюрСтул Кьявари, белый, патина чёрная, подушка велюр
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