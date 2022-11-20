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Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый - фото 1

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалполикарбонат
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

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