Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалполикарбонат
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветзолотой
- Страна изготовленияКитай
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стол Лидер 11
Новогодний чехол на стул 01
Наволочка 60x60 140гр
Блюдо прямоугольное узкое 470х160 мм Royal White 3, 12
Вешалка Парма 2/1
Светильник лофт Стрекоза
Комод Шевалье
Стол CAFE4 без оплетения
Кресло мужское Барбер МД-460
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый