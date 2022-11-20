Характеристики товара
Описание
Нагрузка: до 150 кг
Материал: поликарбонат
Основные характеристики
- Цветрозовый
Нагрузка: до 150 кг
Материал: поликарбонат
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул ЛЕД-И прозрачный
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый