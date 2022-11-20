Товар в корзине. Перейти
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - фото 1Видеообзор моделей стула Кьявари - ChiedoCover - видео 2

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Следующий Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый

Характеристики товара

Описание

Нагрузка: до 150 кг

Материал: поликарбонат

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветрозовый

Похожие товары

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
9

Стул Во Фиолетовый, пластиковый

Стул Феникс Черный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
5

Стул Феникс Черный, пластиковый

Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
5

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул Феникс Желтый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
8

Стул Феникс Желтый, пластиковый

Стул Феникс Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
6

Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый

Варианты каркаса

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге
Другие товары из разделадля улицы
Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул ЛЕД-И прозрачныйНастоящее фото товара Стул ЛЕД-И прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
10

Стул ЛЕД-И прозрачный

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69010
5 190 ₽Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

С этим товаром покупают
Полукресло Лофт, Рогожка бежеваяНастоящее фото товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
10

Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

Диван лофт New 4Настоящее фото товара Диван лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
14

Диван лофт New 4

Сервировочная доска 01Настоящее фото товара Сервировочная доска 01, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
Оптовая цена
6

Сервировочная доска 01

Ковролин TwinНастоящее фото товара Ковролин Twin, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
6

Ковролин Twin

Настоящее фото товара Этажерка Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
46 490
Оптовая цена
14

Этажерка Классика №2

Подстолье ER 3097Настоящее фото товара Подстолье ER 3097, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
7

Подстолье ER 3097

В наличии 30 шт.