Характеристики товара
Описание
Нагрузка: до 150 кг
Материал: поликарбонат
Основные характеристики
- Цветкрасный
Нагрузка: до 150 кг
Материал: поликарбонат
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
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Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
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Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
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Стул Во Фиолетовый, пластиковый
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Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
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Стойка ресепшен Imago-R , компоновка №3
Столешница слэб Маратон
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Этажерка Классика №5
Кресло пластиковое Alice, хром, лен
Подстолье ER 8003
Подстолье ER 3119