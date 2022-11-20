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Стул Кьявари, с мягким сиденьем - фото 1Стул Кьявари, с мягким сиденьем - фото 2Стул Кьявари, с мягким сиденьем - фото 3

Стул Кьявари, с мягким сиденьем

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Новое исполнение нашего топового стула !
Для ценителей прекрасного предлагаем стул Кьявари с мягким сиденьем высотой 4 см.
Обивка Руми 812/8 т.коричневый, каркас массив бука RAL 1036

Уход за жаккардовой тканью :
1. При чистке жаккардовых тканей недопустимо использование отбеливателей и чистящих средств с содержанием спирта.
2. Химическая чистка жаккарда возможна только с использованием растворителей на углеводороде.
3. Любые пятна на жаккарде следует обрабатывать сразу после загрязнения чистой тряпочкой или губкой с использованием мягкого мыла или мыльного раствора. Тереть и скоблить не нужно, даже если грязь засохла. Достаточно просто промокнуть, промыть теплой водой (до 40°С) и обработать сухой салфеткой. После чистки ткань можно прогладить негорячим утюгом (до 100 °С).
4. Чернила и помада с жаккардовых тканей удаляются с помощью 10% спиртового раствора, после чего участок промывается теплой водой.
5. Жирные и мокрые пятна легко удалить, если к ним приложить хорошо впитывающее полотенце.

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый

Варианты каркаса

Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете Антик сереброАнтик серебро
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете БриллиантБриллиант
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете ЧернаяЧерная
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете Темно-коричневаяТемно-коричневая
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете КоричневаяКоричневая
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете СераяСерая
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете БежеваяБежевая
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете БелаяБелая
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кьявари, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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