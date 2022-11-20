Характеристики товара
Описание
Нагрузка: до 150 кг
Материал: поликарбонат
Основные характеристики
- Цветсиний
Нагрузка: до 150 кг
Материал: поликарбонат
Стул Борно
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Космос, серый ПУ
Подставка для специй Royal White 12, 144
Салатник / Чаша суповая 280 мл без ручек Royal White 6, 48
Стойка ресепшен Dex, компоновка №2
Ковролин President
Подстолье Лофт деревянное Трапеция Т
Подвесной светильник Empress №3
Кресло пластиковое Alice, хром, тортора
Подстолье ER 3063H