Товар в корзине. Перейти
Стул Кьявари Синий, пластиковый - фото 1Видеообзор моделей стула Кьявари - ChiedoCover - видео 2

Стул Кьявари Синий, пластиковый

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Следующий Стул Борно
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Характеристики товара

Описание

Нагрузка: до 150 кг

Материал: поликарбонат

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветсиний

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
15

Стул Dystopia Филетовый, пластиковый

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
7

Стул Лили Красный, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Другие товары из разделадля улицы
Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Кристалл Красный, пластиковый

Стул Гиза Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Гиза Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
12

Стул Гиза Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
9

Стул Во Фиолетовый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

С этим товаром покупают
Стул Космос, серый ПУНастоящее фото товара Стул Космос, серый ПУ, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Космос, серый ПУ

В наличии 41 шт.
Подставка для специй Royal White 12, 144Настоящее фото товара Подставка для специй Royal White 12, 144, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена
15

Подставка для специй Royal White 12, 144

Салатник / Чаша суповая 280 мл без ручек Royal White 6, 48Настоящее фото товара Салатник / Чаша суповая 280 мл без ручек Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена
16

Салатник / Чаша суповая 280 мл без ручек Royal White 6, 48

Настоящее фото товара Стойка ресепшен Dex, компоновка №2, произведённого компанией ChiedoCover
64 290
8

Стойка ресепшен Dex, компоновка №2

Ковролин PresidentНастоящее фото товара Ковролин President, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
12

Ковролин President

Настоящее фото товара Подстолье Лофт деревянное Трапеция Т, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
8

Подстолье Лофт деревянное Трапеция Т

Настоящее фото товара Подвесной светильник Empress №3, произведённого компанией ChiedoCover
42 190
Оптовая цена
15

Подвесной светильник Empress №3

В наличии 47 шт.
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Alice, хром, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
9

Кресло пластиковое Alice, хром, тортора

Подстолье ER 3063HНастоящее фото товара Подстолье ER 3063H, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
15

Подстолье ER 3063H

В наличии 30 шт.