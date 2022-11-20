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Стул Laki, красная рогожка

Артикул: CH-050-692
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Обивкарогожка
  • Материалмассив бука
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

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