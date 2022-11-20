Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина420 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Обивкавелюр Velutto 48
- Материал каркасафанера, массив дерева
- Цветбежевый, синий
- Страна изготовленияРоссия
Стул Хит 20мм - красный кожзам, черный муар
Стул Хит 25мм - синий жаккард, алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард
Стул Вертекс 20мм
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард
Стул Хит 20мм
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Виота 223, тёмно-серый
Стул Oliver Square велюр капучино
Стул Emma, серый