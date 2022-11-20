Характеристики товара
Описание
Стул Лари/Бук имеет гнутоклееное основание с мягкой основой. Обивка может быть любой, на выбор заказчика. Нижнее основание стула изготовлено из массива бука и может быть окрашено в один из 12 цветов на выбор. Все стулья серии Лари/Бук оснащены пластиковыми подпятниками.
Материал ножек: бук
Высота: 830 мм
Глубина: 570 мм
Ширина: 500 мм
Высота до сиденья: 460 мм
Упаковка 2 шт
Вес брутто: 14,5 кг
Габариты упаковки 480х680х970
Материал ножек: Бук
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия