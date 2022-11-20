Товар в корзине. Перейти
Стул Лари Бук - фото 1Стул Лари Бук - фото 2Стул Лари Бук - фото 3Стул Лари Бук - фото 4

Стул Лари Бук

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лари МК2
Стул Лари МК2
Следующий Стул Милан бук
Стул Лари МК2

Характеристики товара

Описание

Стул Лари/Бук имеет гнутоклееное основание с мягкой основой. Обивка может быть любой, на выбор заказчика. Нижнее основание стула изготовлено из массива бука и может быть окрашено в один из 12 цветов на выбор. Все стулья серии Лари/Бук оснащены пластиковыми подпятниками.

Материал ножек: бук

Высота: 830 мм

Глубина: 570 мм

Ширина: 500 мм

Высота до сиденья: 460 мм


Упаковка 2 шт
Вес брутто: 14,5 кг
Габариты упаковки 480х680х970

Материал ножек: Бук
Страна производства: Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты покрытия

Стул Лари Бук - покрытие в цвете АнтичныйАнтичный
Стул Лари Бук - покрытие в цвете ВенгеВенге
Стул Лари Бук - покрытие в цвете Венге темныйВенге темный
Стул Лари Бук - покрытие в цвете ВишняВишня
Стул Лари Бук - покрытие в цвете Выбеленый букВыбеленый бук
Стул Лари Бук - покрытие в цвете КоньякКоньяк
Стул Лари Бук - покрытие в цвете Натуральный букНатуральный бук
Стул Лари Бук - покрытие в цвете ОрехОрех
Стул Лари Бук - покрытие в цвете ПалисандрПалисандр
Стул Лари Бук - покрытие в цвете ПровансПрованс
Стул Лари Бук - покрытие в цвете Спелая вишняСпелая вишня
Стул Лари Бук - покрытие в цвете Старый орехСтарый орех
Стул Лари Бук - покрытие в цвете Темный орехТемный орех

Популярные варианты обивки

Стул Лари Бук - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Лари Бук - обивка в цвете 0909
Стул Лари Бук - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Лари Бук - обивка в цвете LilacLilac
Стул Лари Бук - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Лари Бук - обивка в цвете CreamCream
Стул Лари Бук - обивка в цвете 666666
Стул Лари Бук - обивка в цвете 0404
Стул Лари Бук - обивка в цвете ecruecru
Стул Лари Бук - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Лари Бук - обивка в цвете 1414
Стул Лари Бук - обивка в цвете 88
Стул Лари Бук - обивка в цвете 4141
Стул Лари Бук - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
121Хит

Стул Азия 25мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

С этим товаром покупают
Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
8

Диван Бурлеск

Стол-трансформер Лидвуд венгеНастоящее фото товара Стол-трансформер Лидвуд венге, произведённого компанией ChiedoCover
от31 690
Оптовая цена
11

Стол-трансформер Лидвуд венге

Стол-трансформер Лидвуд белыйНастоящее фото товара Стол-трансформер Лидвуд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 690
Оптовая цена
12

Стол-трансформер Лидвуд белый

Стол-трансформер ЛикатаНастоящее фото товара Стол-трансформер Ликата, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
12

Стол-трансформер Ликата

Светильник лофт Трапеция КвиндесимНастоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим, произведённого компанией ChiedoCover
от2 720
20Хит

Светильник лофт Трапеция Квиндесим

Стол обеденный Violet Настоящее фото товара Стол обеденный Violet , произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
5

Стол обеденный Violet

В наличии 7 шт.
Стол журнальный ItaliaНастоящее фото товара Стол журнальный Italia, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена
9

Стол журнальный Italia

Стул Cassiopea, салатовый велюр, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, салатовый велюр, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 900
Оптовая цена
10

Стул Cassiopea, салатовый велюр, белые ножки

В наличии 472 шт.
Стул Cassiopea, серо-голубой велюр, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, серо-голубой велюр, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 900
Оптовая цена
14

Стул Cassiopea, серо-голубой велюр, белые ножки

В наличии 192 шт.
Стул Cassiopea, сиреневый велюр, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Cassiopea, сиреневый велюр, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от3 900
Оптовая цена
11

Стул Cassiopea, сиреневый велюр, белые ножки

В наличии 286 шт.
Другие товары из разделастулья по материалам
Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8908
4 190 ₽
9

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас

Стул Хит 20мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
84Хит

Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас

Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 7905
4 990 ₽
7

Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас