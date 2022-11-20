Характеристики товара
Описание
Вес 7.55 кг
Объем 0.357 куб. м
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Ширина500 мм
- Глубина460 мм
- Вес7.5 кг
- Цветкоричневый
Вес 7.55 кг
Объем 0.357 куб. м
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