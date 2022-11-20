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Стул Лауро с подлокотниками, орех/ шоколад - фото 1

Стул Лауро с подлокотниками, орех/ шоколад

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вес 7.55 кг

Объем 0.357 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес7.5 кг
  • Цветкоричневый

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