Стул Lazzoli 1802

15 оценок

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Стул Lazzoli 1802

4.6
8 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Iris 3102
Стул Iris 3102
Следующий Стул Lazzoli 1902
Стул Lazzoli 1902

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина640 мм
  • Ширина490 мм

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