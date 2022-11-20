Стул Lazzoli 1902

8 оценок

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Стул Lazzoli 1902

4.5
8 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Lazzoli 1802
Стул Lazzoli 1802
Следующий Стул Lazzoli 2102
Стул Lazzoli 2102

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина650 мм
  • Ширина500 мм

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