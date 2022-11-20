Стул Lazzoli 2810

15 оценок

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Стул Lazzoli 2810

4.6
8 390 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Lazzoli 2310
Стул Lazzoli 2310
Следующий Стул Lazzoli 3802
Стул Lazzoli 3802

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина630 мм
  • Ширина480 мм

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