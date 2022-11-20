Стул Lazzoli 3802

13 оценок

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Стул Lazzoli 3802

4.6
8 390 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Lazzoli 2810
Стул Lazzoli 2810
Следующий Стул Lazzoli 3803
Стул Lazzoli 3803

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота102 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Глубина650 мм
  • Ширина530 мм

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