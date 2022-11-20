Стул Lazzoli 4100

5 оценок

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Стул Lazzoli 4100

4.4
8 390 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Lazzoli 3803
Стул Lazzoli 3803
Следующий Стул Lazzoli 5124
Стул Lazzoli 5124

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина600 мм
  • Ширина490 мм

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