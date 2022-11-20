Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе
«фотографии
покупателей».
Чехол 01 белый бархат
Чехол 02, спандекс розовый
Чехол 48, голубой
Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой
Чехол 46 с прямой спинкой, фисташковый
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий
Чехол 48, серо-голубой
Стул Line 1900
Стул Ресничка
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Стул Стандарт с пюпитром
Кресло Ева PLZ
Кресло Ева HL