Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина540 мм
- Глубина520 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Цветсеребряный, прозрачный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.17 м3
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Подстолье металлическое 1238
Подстолье барное чугунное 1249
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл
Фуршетная юбка 02, красная
Фуршетная юбка 02, розовая
Солонка Royal Circle 24, 192
Металлический шкаф Практик LS 11-40D
Подстолье ER 3056
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый