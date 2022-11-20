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Стул ЛЕД-И прозрачный - фото 1Стул ЛЕД-И прозрачный - фото 2

Стул ЛЕД-И прозрачный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсеребряный, прозрачный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.17 м3

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