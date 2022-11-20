Характеристики товара
Описание
Дизайнерский стул Леман притягивает к себе неординарным художественным решением. Его мягкое сидение довольно просторно. Благодаря небольшому отверстию в основании спинки тело на этой модели не потеет даже при длительном сидении. Ощущение тепла и уюта создает однотонная бархатная обивка. Выразительный акцент придают конусовидные черные ножки.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Высота810 мм
- Глубина560 мм
- Вес11.18 кг
- ОбивкаБархатная ткань
- Цветсерый, черный