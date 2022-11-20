Товар в корзине. Перейти
Стул Леман серый бархат прострочка ромб ножки черные - фото 1Стул Леман серый бархат прострочка ромб ножки черные - фото 2

Стул Леман серый бархат прострочка ромб ножки черные

Артикул: CH-034-416
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Базель пыльно-розовый бархат прострочка ромб ножки черные
Стул Базель пыльно-розовый бархат прострочка ромб ножки черные
Следующий Стул Леман бежевый бархат прострочка ромб ножки черные
Стул Базель пыльно-розовый бархат прострочка ромб ножки черные

Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул Леман притягивает к себе неординарным художественным решением. Его мягкое сидение довольно просторно. Благодаря небольшому отверстию в основании спинки тело на этой модели не потеет даже при длительном сидении. Ощущение тепла и уюта создает однотонная бархатная обивка. Выразительный акцент придают конусовидные черные ножки.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес11.18 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветсерый, черный

Похожие товары

Стул Nikki серый/ светло-серыйНастоящее фото товара Стул Nikki серый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 250
Оптовая цена
17

Стул Nikki серый/ светло-серый

Настоящее фото товара Кресло поворотное Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена
6

Кресло поворотное Калипсо

Кресло Лофт БенедиктНастоящее фото товара Кресло Лофт Бенедикт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
14

Кресло Лофт Бенедикт

Стул Маффин ПремиумНастоящее фото товара Стул Маффин Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
5

Стул Маффин Премиум

Стул Мокка ПремиумНастоящее фото товара Стул Мокка Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
9

Стул Мокка Премиум

Стул София ПремиумНастоящее фото товара Стул София Премиум, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
3

Стул София Премиум

Настоящее фото товара Стул Мокка, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
17

Стул Мокка

Стул МаффинНастоящее фото товара Стул Маффин, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
8

Стул Маффин

Стул София экокожаНастоящее фото товара Стул София экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
2

Стул София экокожа

Настоящее фото товара Стул Изабела, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена
8

Стул Изабела

С этим товаром покупают
Стул Кьявари Красное дерево, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99017
4 790 ₽Оптовая цена
34

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

Стул Лофт-11 М с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Лофт-11 М с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
5

Стул Лофт-11 М с подлокотниками

Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
7

Стол обеденный Куртра мини

В наличии 11 шт.
Кресло пластиковое Lisa, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Lisa, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
7

Кресло пластиковое Lisa, черный

В наличии 1 шт.
Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки деревоНастоящее фото товара Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99057
15 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево

В наличии 68 шт.
Кресло Окотлан, красныйНастоящее фото товара Кресло Окотлан, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 682
Оптовая цена
10

Кресло Окотлан, красный

Стул Моццо, коричневыйНастоящее фото товара Стул Моццо, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
5

Стул Моццо, коричневый

В наличии 76 шт.
Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
28

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками