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Стул Лео - фото 1

Стул Лео

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Высота760 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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