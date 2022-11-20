Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Высота760 мм
- Глубина430 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Страна изготовленияРоссия
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул Мирэлла Лайт
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
Стул Виота 217, серый
Стул Кроссбэк, береза/ белый
Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный
Стул Джакомо
Стул Oliver Square велюр синий