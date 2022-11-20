Характеристики товара
Описание
Стул Лесной разработан и изготовлен вручную из дерева эвкалипта с натуральной отделкой. Поскольку это твердое тело, у каждого стула есть уникальные оттенки, полученные из самого дерева, делая его исключительным и неповторимым. Для создания конструкции использовались ручные столярные технологии, такие как гибка паровой древесины. Стул бежевого цвета также имеет ручную оплетку, сочетающую круглую и плоскую веревку для более равномерного и стабильного связывания.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина560 мм
- Длина570 мм
- Глубина560 мм
- Вес4,6 кг
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки1130 мм
- Глубина упаковки780 мм
- Объём упаковки0.53 м3
- Вес упаковки5.50 кг