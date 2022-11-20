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Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки - фото 1Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки - фото 2Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки - фото 3Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки - фото 4Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки - фото 5Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки - фото 6Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки - фото 7

Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Лесной - это эксклюзивное изделие, изготовленное с использованием ремесленных технологий: дерево гнулось паром, а шнур плетен вручную. Создан для отдыха на свежем воздухе с использованием натуральных материалов, гармонирующих с окружающей средой.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина560 мм
  • Длина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес4,6 кг
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1130 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Объём упаковки0.53 м3
  • Вес упаковки5.50 кг

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