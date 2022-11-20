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Стул Лесной зеленый

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Характеристики товара

Описание

Стул Лесной разработан и изготовлен вручную из дерева эвкалипта с натуральной отделкой. Поскольку это твердое тело, у каждого стула есть уникальные оттенки, полученные из самого дерева, делая его исключительным и неповторимым. Для создания конструкции использовались ручные столярные технологии, такие как гибка паровой древесины. Стул зеленого цвета также имеет ручную оплетку, сочетающую круглую и плоскую веревку для более равномерного и стабильного связывания.

Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина560 мм
  • Длина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес4,6 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1130 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Объём упаковки0.53 м3
  • Вес упаковки5.50 кг

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