Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина520 мм
- Глубина460 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкаткань
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки8.25 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Браун 20мм
Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
Стул Кроссбэк, береза/ белый
Стул Кьявари Bride пластик золотой
Стул пластиковый Moon, белый, красный
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул пластиковый Cross, черный
Стул пластиковый Cross, оливковый
Складной стул Трансформер синий
Стул Eames Черный