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Стул Лейпциг

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Характеристики товара

Описание

Стул Лейпциг имеет гнутоклееное основание с мягкой основой. Обивка может быть любой, на выбор заказчика. Каркас стула изготовлен из металлической арочной трубы. Каркас стула может быть окрашен порошковой краской в 8 стандартных цветов. Все стулья серии Лейпциг оснащены пластиковыми подпятниками.

В упаковке 2 шт
Вес брутто: 15,5 кг
Габариты упаковки: 890х530х460 мм

Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия


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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес6,5 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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