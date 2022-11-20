Характеристики товара
Описание
Стул Лейпциг имеет гнутоклееное основание с мягкой основой. Обивка может быть любой, на выбор заказчика. Каркас стула изготовлен из металлической арочной трубы. Каркас стула может быть окрашен порошковой краской в 8 стандартных цветов. Все стулья серии Лейпциг оснащены пластиковыми подпятниками.
В упаковке 2 шт
Вес брутто: 15,5 кг
Габариты упаковки: 890х530х460 мм
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Ширина460 мм
- Глубина530 мм
- Вес6,5 кг
- Страна изготовленияРоссия