Стул Либре

7 оценок

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Стул Либре

4.3
24 490 ₽
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Кресло Лофт Бенедикт
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Стол обеденный Детройт раскладной 120-160*80 бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа

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