Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина430 мм
- Вес6.5 кг
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Браун 20мм
Стул Eames DAW черный
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Детское кресло Actikid A3, розовый